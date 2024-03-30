«الأرصاد»: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية.. وانخفاض الحرارة ليلا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تقلبات في الأحوال الجوية وحالة الطقس هو طبيعة فصل الربيع، إذ أنه معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الفصل، منوهة بأنه بداية من ظهر أمس الجمعة بدأت الأحوال الجوية تتحسن تدريجيًا.

فرص سقوط الأمطار

وأوضح «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، أن فرص سقوط الأمطار بدأت تتلاشى، واليوم سيكون هناك حالة من التحسن في الأحوال الجوية، وهناك استقرار تام في حالة الطقس وزيادة فترات سطوع الشمس في معظم محافظات الجمهورية.

زيادة فترات سطوع الشمس

وأشارت إلى أن زيادة فترات سطوع الشمس في النهار يؤدي لأن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 4 درجات، مشددة على أنه من المتوقع أن تكون العظمى بالقاهرة الكبرى اليوم بين 27 و28 درجة، مع وجود أشعة الشمس الذي يزيد الشعور بالحرارة، موضحة أنه سيكون هناك أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأجواء دافئة على المناطق الساحلية.

وشددت على أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، لتسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 16 درجة لتكون الأجواء الليلية لطيفة على معظم محافظات الجمهورية.

شبورة مائية على الطرق

ونوهت بأنه بالمدن الجديدة أو الأماكن التي لها ظهير صحراوي تكون الأجواء بها ليلا باردة عن المناطق الداخلية، والأجواء بصفة عامة تكون ما بين اللطيفة إلى مائل للبرودة خلال فترات الليل، موضحة وجود شبورة مائية خلال الساعات الماضية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة، وتختفي مع سطوع أشعة الشمس.