ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر حتى تدرك ثوابها؟ (فيديو)

ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر؟ سؤال يشغل بال كثير من المسلمات اللاتي يسعين لإدراك ليلة القدر، وذلك لأن هذه الليلة من الليالي المباركة التي لها فضل عظيم جدًا، فهي خير من ألف شهر وليلة ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، ولها فضل كبير على من يقومها ويحيها، لذلك يحرص عليها كل المسلمين رجال ونساء، ويرصد الوطن في السطور التالية ما هي الأفعال التي ممكن أن تقوم بها المرأة الحائض حتى تدرك ليلة القدر.

ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر؟

أجاب الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، في فيديو سابق له، عن سؤال ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر وهل يضيع عليها ثوابها أم لا؟ أن الله عز وجل طالب بإحياء ليلة القدر، لكنه لم يحددها بشيء معين، ويمكن إحياء هذه الليلة بأكثر من طريقة ولا يشترط الصلاة فقط، لأننا نحيي هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن.

واستشهد الشيخ الشعراوي، خلال إجابته عن سؤال ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر بالآية الكريمة: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» سورة البقرة (185).

قضاء صيام ليلة القدر

وفسر إمام الدعاة الآية السابقة خلال حديثه عن ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر بأن ثواب القضاء كثواب أيام رمضان، وإذا أدركت المرأة ليلة القدر وهي حائض، فلها نفس الأجر عند قضاءها، لافتًا إلى أنّها يمكن أن تحيي هذه الليلة بالدعاء والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل، بالإضافة إلى الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء لنفسها بما تشاء وترغب، وذلك من رحمة الله عز وجل.

أفضل الدعاء في ليلة القدر

وفي سياق الحديث حول ماذا تفعل الحائض في ليلة القدر، أوضحت دار الإفتاء المصرية كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في إدراك ليلة القدر، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، موضحة أنَّ الفقهاء اختلفوا في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وأضافت أنَّه من أفضل الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في ليلة القدر هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».