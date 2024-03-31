أحمد حلمي آخر ضحايا الذكاء الاصطناعي.. ما عقوبة فبركة الفيديوهات؟

وقع عدد من الفنانين والمشاهير ضحايا لمنصة 1XBET الخاصة بالمراهنات، إذ تنشر عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات ممولة، تتضمن فيديوهات مُفبركة لبعض الفنانين، مستخدمة الذكاء الاصطناعي، لإنشاء صوت مطابق لهم واستغلال شهرتهم لجذب المواطنين واستمالتهم لاستخدام البرنامج، وكان آخر ضحايا هذه المنصة الفنان أحمد حلمي، وقبله اللاعب محمد صلاح، فما العقوبة القانوينة المترتبة على ذلك؟

فيديو مُفبرك لأحمد حلمي

ظهر الفنان أحمد حلمي في فيديو مُفبرك عبر منصة 1XBET، يتحدث بطريقة تُشبه الدبلجة وكأنّه يدعو الجمهور إلى المشاركة في منصة إلكترونية لكسب الأموال من المراهنات، وهو ما دفع حلمي لتكذيب ذلك، مؤكدًا لجمهوره أنّ هذا الفيديو مفبرك عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد حلمي في فيديو بثه على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يا جماعة ما تصدقوش الكلام التافه ده، الله يخرب بيت الـAI على اللي اخترعوه، اكتشفت إن فيه ناس فاكرة إني عملت كده، وإني بتكلم كده بطريقة الدوبلاج»، وتابع ساخرًا من طريقة حديثه المُفبركة التي ظهر بها قائلًا: «ياما عيون شاغلوني لكن ولا شغلوني».

العقوبة القانونية لفبركة أخبار للغير

من جهته، أكد ياسر أحمد الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنه وفقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات، فإنّه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة لكل من نشر بسوء أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

يشار إلى أنّ تقنية التزييف العميق عن طريق الذكاء الاصطناعي انتشرت مؤخرًا، وهي عبارة عن فبركة الصور والفيديوهات بطريقة احترافية، يصعب تمييزها وكأنّه حقيقية تماما.