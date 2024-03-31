بالأرقام.. أبرز ملامح تطوير التعليم الجامعي: 10 سنوات من التحدي والبناء

حظي قطاع التعليم الجامعي خلال الـ10 سنوات الماضية بتطور كبير في مختلف القطاعات في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان، وكذلك ضرورة إيجاد تخصصات علمية متميزة تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية وسوق العمل.

إنجازات قطاع التعليم الجامعي خلال الـ10 سنوات الماضية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن أبرز ما شهده قطاع التعليم الجامعي خلال الـ10 سنوات الماضية سواء فيما يتعلق بالجامعات و البرامج والتخصصات العلاجية وغيرها من الخدمات المختلفة :

** ارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 97 جامعة

** 28 جامعة حكومية.

** 30 جامعة خاصة.

** 4 جامعات أهلية دولية (الجلالة - العلمين - المنصورة الجديدة - الملك سلمان).

** 12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية.

** 10 جامعات تكنولوجية.

** 8 أفرع جامعات دولية أجنبية: فرع جامعة كوفنتري البريطانية- فرع جامعة نوفا البرتغالية - فرع جامعة جزيرة البرنس إدورد الكندية - فرع جامعة راريسون الكندية - فرع جامعة وسط لانكشاير- فرع جامعة لندن- فرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية - فرع الجامعة الألمانية التطبيقية.

** 5 جامعات باتفاقيات أجنبية.

** 3.5 مليون طالب وطالبة يتلقون التعليم الجامعي سنوياً.

** 37 جامعة مدرجة حديثاً في تصنيفز التايمز البريطاني.

** إدراج 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية لعام 2024.

** 24 جامعة مدرجة بتنصيف سيماجو.

** 494 كلية حكومية.

** 310 كليات خاصة وأهلية.

** 196 معهدا عاليا.

** استحداث 271 برنامجا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

** أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجا.

المستشفيات الجامعية

** 24 مليون مواطن مستفيد من الخدمة العلاجية سنوياً.

** 125 مستشفى جامعيًا تقدم خدمات صحية مُتميزة.

** 82 مستشفى متعددة التخصصات.