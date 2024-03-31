البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، آجال 3 أشهر و9 أشهر بإجمالي قيمة 70 مليار جنيه، وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري لإدارة وطرح أدوات دين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، بالنيابة عنها من أجل تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.

وقيمة أذون الخزانة الـ70 مليار جنيه، التي يتم طرحها اليوم، توزع كالآتي:

الأحد 31 مارس 2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 32.501%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 26.001%.

معلومات عن أذون الخزانة

يُذكر أنَّ أذون الخزانة يتم طرحها بنظام المزاد، إذ أنَّه مرتين في الأسبوع «الخميس والأحد»، ويكون هناك عروض مقدمة ومقبولة، المقدمة من قبل الشركات والبنوك، والمقبولة من البنك المركزي.