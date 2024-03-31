«صناع الخير» توزع كراتين رمضان على المقيمين في مستعمرة الجزام بالقليوبية

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع المصرية للاتصالات WE، في إيصال كراتين رمضان إلى المقيمين في مستعمرة الجزام بابو زعبل بالقليوبية.

تأمين الاحتياجات الغذائية لمرضى الجزام

ووزعت فرق العمل كراتين المواد الغذائية على المقيمين من مرضى الجزام، بهدف تأمين احتياجاتهم الغذائية على مدار المتبقي، من أيام شهر رمضان.

وتواصل مؤسسة صناع الخيرعملها لحين الانتهاء من توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية على 150 ألف أسرة، وذلك لتأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية خلال أيام الشهر الكريم.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني عبدالفتاح، أن استهداف توزيع كراتين رمضان بمستعمرة الجزام يأتي لتخفيف الأعباء عن المرضى القيمين بالمستعمرة، وكدعم معنوي لهم ورسالة إنسانية تستهدف دعم كل مصري أولى بالرعاية، أينما كان موقعه وظروفه المعيشية والمرضية.

تقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في المحافظات

وأشار إلى أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة، إذ نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

وأضاف أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا في التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية في منازلهم خلال أيام الشهر الكريم، لتحقيق هدفين أساسين، أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه، والبعد عن أي مظهر يسئ إليه، والهدف الثاني هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبدالفتاح أن التوزيع يشمل كل الشرائح الأولى بالرعاية في جميع الأنحاء، وأن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة «دائما على بالي» يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام، تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.