التحالف الوطني يوزع وجبات على المسافرين ضمن «إفطار صائم»

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نفّذ متطوعو مؤسسة الجارحي، عضو التحالف، مبادرة لإفطار الصائمين المسافرين على طريق القاهرة الفيوم، بتوزيع المئات من العصائر والوجبات الساخنة على السائقين والمسافرين من الركاب من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكد التحالف الوطني، في بيان صدر عنه، استمرار الجهود والفعاليات التي تسعى دائمًا لتدخل مباشر وسريع، في شتى أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، خلال موسم رمضان 2024؛ للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسر الأكثر فقراً.

جهود التحالف في رمضان

وأضاف التحالف أنّه يستهدف ضمن خطة رمضان لهذا العام، 19 مليونا و841 ألف و510 أشخاص، بإجمالي تكلفة تتخطى مليار و800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ من المقرر توزيع مليون و752 ألفا و205 كراتين مواد غذائية، إضافة إلى 1236 طن لحوم، وتوزيع 203 آلاف كوبون شراء، وإطلاق عددٍ من القوافل الطبية، إلى جانب توزيع ملابس وإعانات نقدية.