بدون بيض ولبن.. طريقة عمل بسكويت العيد في خطوات سهلة وبسيطة
كتب:
آية الله الجافي
01:53 م | الأحد 31 مارس 2024
طريقة عمل بسكويت العيد
تناول البسكويت في عيد الفطر المُبارك من الطقوس المُحببة للمصريين، فبعد أداء صلاة العيد تجتمع العائلة حول مائدة الإفطار التي لا تخلو من حلوى العيد على رأسها البسكويت، إذ يفضل الكثيرون تناوله مع الشاي بلبن أو النسكافيه، لذا تهتم ربات البيوت بمعرفة طريقة عمل بسكويت العيد بخطوات بسيطة.
نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بسكويت العيد دون حليب وبيض في خطوات سهلة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».
مقادير بسكويت العيد
- 3 كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر البودرة.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع ماء أو عصير (حسب الرغبة).
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
طريقة عمل بسكويت العيد
- امزجي الدقيق، النشا، البيكنج بودر والملح في وعاء كبير.
- قلبي المكونات حتى تمتزج تماما ويترك جانبا.
- ضعي السكر والزبدة في وعاء آخر واخفقيهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط كريمي.
- ضيفي الفانيليا واستمري في الخفق حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- غطي العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا.
- شكلي العجين بواسطة ماكينة البسكويت أو بأي طريقة أخرى.
- رصي البسكويت في صينية مغطاه بورق الزبدة.
- ضعى الصينية في الفرن الساخن على درجة 170 لمدة 10 دقائق تقريبا.
- اتركي البسكويت حتى يبرد ورصيه في طبق التقديم.