بدون بيض ولبن.. طريقة عمل بسكويت العيد في خطوات سهلة وبسيطة

تناول البسكويت في عيد الفطر المُبارك من الطقوس المُحببة للمصريين، فبعد أداء صلاة العيد تجتمع العائلة حول مائدة الإفطار التي لا تخلو من حلوى العيد على رأسها البسكويت، إذ يفضل الكثيرون تناوله مع الشاي بلبن أو النسكافيه، لذا تهتم ربات البيوت بمعرفة طريقة عمل بسكويت العيد بخطوات بسيطة.

نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بسكويت العيد دون حليب وبيض في خطوات سهلة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير بسكويت العيد

3 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع ماء أو عصير (حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

طريقة عمل بسكويت العيد