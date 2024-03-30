أسهل طريقة لعمل بسكويت القرفة للعيد على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

بسكويت القرفة واحد من أشهر الوصفات، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبأقل التكاليف، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، باعتبارها من الحلويات الشهية، التي يعشقها الكبار والصغار ويمكن معرفة طريقة تجهيزها في التقرير التالي.

طريقة تحضير بسكويت القرفة

يتطلب تحضير بسكويت القرفة مجموعة من المكونات الأساسية، الموجودة في كل مطبخ وتساعدك على تجهيزه في خطوات بسيطة، لذا نستعرض في البداية المقادير اللازمة لتحضيره وهي على النحو التالي:

كمية مناسبة من الزبدة.

مقدار كوب من السكر.

عدد 3 ملاعق من مشروب الذرة.

عدد 1 بيضة كبيرة.

ربع ملعقة متوسطة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

مقدار مناسب من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة على أن تكون مطحونة.

نصف ملعقة من الزنجبيل البودرة.

كمية مناسبة من القرنفل عقب طحنه.

مقدار كوب ونصف الكوب من الدقيق.

طريقة تحضير بسكويت القرفة

في وعاء مناسب يتم خلط كل من مشروب الذكر والبيضة وكذلك البيكربونات.

إضافة السكر إليهم وكذا القرفة والزنجبيل باستخدام المضرب الكهربائي.

ويتم وضع الدقيق أثناء الضرب بكميات متساوية مع استمرار الضرب حتى الحصول على العجينة المطلوبة.

بعد الحصول على العجينة اللازمة يتم تفريغها في كيس مناسب من البلاستيك ويتم فردها.

يتم تقسيم العجينة على شكل دوائر وتوضع في وعاء مناسب متباعدة داخل الثلاجة لمدة نصف الساعة.