طفلة: إزاي في ناس بتتنبأ بموت شخص في وقت معين؟.. علي جمعة يُجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة عن «كيفية توقع بعض الأشخاص مواقيت موت أحد، هل فعلا يعلمهم الله من علمه؟»، ليرد عليها قائلًا: «لا يعلم الغيب إلا الله».

هناك فارق بين المخلوق والخالق

وأوضح «جمعة»، خلال حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، والمُذاع على قناة «الناس»، أن هناك غيبا لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، مضيفًا: «فالرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق».

وتابع: «وعلمناه من لدونه علما.. اللي بعض الناس قالوا شوفناه في بعض الناس حوالينا ده عبارة نوع من أنواع الصفاء الذهني والشفافية»، موضحًا أنه يكون شخص بسيط وربنا فاتح عليه، حيث إن الله يهب لبعض عباده بتنوير البصيرة.