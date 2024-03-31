وصفات جديدة لمائدة العشر الأواخر من رمضان.. «سريعة ومش مكلفة»

إنهاك شديد تشعر به السيدات في العشر الأواخر من رمضان في إطار استعدادهن لاستقبال عيد الفطر المبارك، ولرغبتهن في التفرغ للعبادات للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يريدن إعداد أكلات بعيدًا عن أصناف المحاشي والفراخ وصواني المأكولات الدسمة، واستبدالها بجدول أطعمة سهلة وموفرة رغبةً في حرصهن على تجهيز مائدة فطور بسيطة لا تستنفد وقتها.

السيدات في حيرة

تريد السيدات التنويع في إعداد الطعام فى العشر الأواخر من رمضان، ولكن بعيدًا عن الأكلات التي تحتوي على الفراخ واللحوم، وهو ما عبرت عنه حنان حسين، 45 عامًا،: «مش بلاقى وقت أعمل الفطار، ومش عاوزة أقصر معاهم عاوزة أعمل أكل حلو، وفي نفس الوقت سهل ومش مكلف»، وتتفق معها ماجدة بهنان، قائلة: «مش عارفه أعمل شقتي ولا كحك العيد فعاوزة أكلات موفرة».

جدول أكلات الـ10 الأواخر

وتقترح «الوطن» مجموعة من الأكلات الخفيفة في العشر الآواخر من شهر رمضان وهي:

اليوم الحادي والعشرين

الطبق الرئيسي: مكرونة بالصلصة والبصل.

كفتة بطاطس.

شوربة خضار.

تمر باللبن، مشروب وحلوى.

اليوم الثاني والعشرين

الطبق الرئيسي: محشي كوسة.

شوربة لسان عصفور.

سلطة طحينة.

عصير برتقال.

اليوم الثالث والعشرين

الطبق الرئيسي: مسقعة.

بطاطس محمرة.

سلطة بالبصل والخل والليمون.

تمر هندي.

اليوم الرابع والعشرين

الطبق الرئيسي: سبانخ.

أرز بالشعرية.

عيش محمص.

سلطة بالطماطم والثوم.

عصير جوافة.

اليوم الخامس والعشرين

الطبق الرئيسي: بيتزا الطاسة بالخضار.

سلطة الثومية.

عصير كوكتيل.

اليوم السادس والعشرين

الطبق الرئيسي: أرز أبيض بالبيض وبالبصل.

مخلل.

عصير جوافة.

اليوم السابع والعشرين

الطبق الرئيسي: قرنبيط.

بطاطس مهروسة.

عيش محمر.

تمر هندي.

اليوم الثامن والعشرين

الطبق الرئيسي: طاجن بطاطس.

مكرونة بالصوص الأبيض.

مخلل.

اليوم التاسع والعشرين

الطبق الرئيسي صينية بسلة.

أرز أبيض حسب الحاجة.

قمر الدين.

اليوم الثلاثين

في هذا اليوم تحبذ ربات المنزل تناول الأطعمة من الأكلات الشعبية: