7 أكلات تسبب حموضة عند تناولها في إفطار رمضان.. تحذير من الحلويات

تعتبر الحموضة مشكلة شائعة واضطراب طبي؛ حيث تفرز المعدة فائضًا من الأحماض عن طريق الغدد المعدية؛ مما يسبب حرقة بالمعدة بعد تناول الطعام، وذلك بسبب اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة خلال الشهر الفضيل، إذ هناك 7 أكلات تسبب حموضة عند تناولها في إفطار رمضان وخاصة الحلويات والأطعمة المقلية.

نصائح لتقليل الشعور بالحموضة في رمضان

وتنصح هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية بعض النصائح لتقليل الشعور بالحموضة في رمضان وهي:

- تجنب الطعام المقلي والحار والأطعمة الدهنية وعالية الحموضة، مثل الأطعمة المصنعة، وأيضا الحلويات الدسمة عالية السكريات، والأطعمة الغنية بالتوابل والبصل والثوم.​

- تقليل مصادر الكافيين كالقهوة والشوكولاتة، وأيضًا المشروبات الغازية.​

- تناول وجبات صغيرة الحجم.​

- عدم الإسراع في تناول الطعام، والحرص على تناوله ببطء؛ للتقليل من حموضة المعدة، والوقاية من حدوث عسر الهضم.

- تجنب النوم بعد الوجبات؛ إذ يجب الفصل بينهما من 3 إلى 4 ساعات على الأقل.​

- عند النوم؛ يجب الحرص على أن يكون الرأس مرتفعا عن الجسم للتقليل من الحموضة

- الاعتماد على طريقة طهي صحية مثل الشوي، أو السلق، أو الطهي على البخار.​​

- تجنب الإكثار من المخلل والفاكهة مثل (العنب، الجريب فروت، البرتقال، الأناناس، والطماطم).​

- تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام.​

- الإقلاع عن التدخين والذي يعتبر أحد أهم مسببات الحموضة المتكررة.

- يجب الحرص على شرب الماء صباحا؛ مما يساعد على التقليل من الشعور بالحموضة طوال اليوم.

- إنقاص الوزن.​

7 أكلات تسبب حموضة عند تناولها في إفطار رمضان

وحددت هيئة الدواء المصرية 7 أكلات تسبب حموضة عند تناولها في إفطار رمضان وهي على النحو التالي:

1. الأطعمة الدهنية أو المقلية: مثل البطاطا المقلية، الباذنجان المقلي، السمبوسة، الفطائر، الدجاج المقلي، إذ تسبب هذه الأطعمة زيادة إفراز حمض المعدة وتؤخر عملية الهضم.

2. الأطعمة الحارة: مثل الفلفل الحار، الكاري، البهارات القوية، لأنّها تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز حمض المعدة.

3. الأطعمة الحمضية: مثل البرتقال، الليمون، الجريب فروت، الطماطم، المخللات.

4. المشروبات الغازية: مثل الكولا، البيبسي، والمشروبات الغازية بنكهات الفواكه، إذ تحتوي هذه المشروبات على ثاني أكسيد الكربون الذي يزيد من الضغط على المعدة ويسبب ارتجاع المريء.

5. الكافيين: مثل القهوة، الشاي، مشروبات الطاقة إذ تسبب تأخير عملية الهضم.

6. البصل والثوم: قد يسبب عسر الهضم وحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

7. الشوكولاتة: تحتوي على مادة الكافيين ومادة الثيوبرومين التي تزيد من إفراز حمض المعدة.