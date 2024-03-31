تم الكشف عن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON الحلقة 21 والتي ستشهد كثير من التطورات الخاصة بشخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON الحلقة 21

ويكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON الحلقة 21 في تمام الساعة الواحد والنصف بعد منتصف الليل، وسيكون هناك موعد إعادة ثاني سيكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يُذكر أنَّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفي وتامر نبيل ورحاب الجمل وملك قورة وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم وأحمد رزق، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف دنيا المصري وإخراج أحمد نادر جلال.