مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. هل قتل أمير كرارة؟

تطورت أحداث الحلقة 20 من مسلسل بيت الرفاعي، بمشهد ذهاب فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، لهند التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل، لتطمئن بأنه لن يؤذيها هي أو ابنتها، وذلك حتى تتراجع عن فكرة سفرها.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. الضابط يحيى يشك في فاروق

وتوالت أحداث الحلقة 20 من مسلسل بيت الرفاعي، برؤية الضابط يحيى، الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل، لأوراق، من خلالها شك في فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وعلى الفور ذهب لشقيقته جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، وأخبرته بكل شيء، وأن عمه الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب السبب وراء قتل والده، وأن فاروق السبب وراء قتل عمه عبد الحميد ولذلك أصيب يحيى بصدمة.

وذهبت الأحداث إلى أمير كرارة، الذي يجسد شخصية دكتور ياسين في المكان المخطوف فيه، وانتهت المهلة التي منحها تاجر الآثار للريس مهدي لينقذ ياسين بعد خطفه، ولذلك رفع الرجل المسدس على ياسين وانتهت الأحداث بإطلاق النار.