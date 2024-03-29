توالت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ويعرض يوميا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم خلالها شخصية الدكتور ياسين الرفاعي الذي يواجه كثير من التحديات .

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19..ملك قورة تكتشف حملها من أحمد رزق

وشهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي اكتشاف رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة لمفاجأة، وهي أنها حامل من فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

وبالفعل ذهبت رقية إلى فاروق لتخبره بحملها وكان في غاية السعادة لأنه كان يريد أن ينجب منها طفلا.

وتوالت الأحداث عند رجل من رجال فاروق وهو يكشف له أنه اكتشف المكان الذي تقيم فيه سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، ولكن تمكن بذرة الذي يجسد شخصيته الفنان إبراهيم السمان والذي يعمل لدى المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفى أن يسمع الأمر ويخبره المعلم.