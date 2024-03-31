مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. خطف أمير كرارة

توالت أحداث الحلقة 20 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام عبر شاشة قناة on، وذلك في التاسعة مساء، ويقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. تهديد بدفن ياسين في المقبرة

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل بيت الرفاعي، خطف أمير كرارة وذلك خلال ذهابه لمعاينة المساخيط المقرر أن يشتريها الريس مهدي، وقام بذلك أحد الرجال الذين يتعاونون معه وذهب إلى مهدي وهدده بأن يعرفه على الرجال الذين سيشترون الآثار وإلا سيدفن ياسين في المقبرة.

عدم اعتراف ياسين بحب سامية

وتوالت الأحداث بحديث جمع سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل مع جملات التي تؤدي دورها رحاب الجمل، والثانية تخبر الأولى بأن ياسين يحبها ولكنه لا يريد أن يعترف وذلك نظرا للظروف التي يمر بها وأنه لا يعلم مستقبله.