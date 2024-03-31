موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 21.. هل مات إسماعيل الغول؟

شهدت الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب تصاعد الأحداث بإقامة الحاج إسماعيل الغول (رياض الخولي) حفل زفاف كبير لابنته ولاء ليؤكد لعائلة حسن ضرغام (أحمد ماهر) أنهم يعيشون حياة طبيعية رغم الخلافات الدائرة بينهم، حتى تفاجئ الجميع وسط أجواء الفرح بدخول الضابط حسام العطار ليُلقي القبض على الغول لارتكابه عدة تهم منها التزوير والرشاوي والتهرب الضريبي، ونستعرض في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 21.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 21

يمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 21 غدًا الاثنين الساعة 1.45 صباحا وكذلك الساعة 2.15 صباحًا.

كما تُعاد الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الاثنين الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

هل مات إسماعيل الغول؟

قبل أن يخطو الغول خطوة خارج مقر إقامة حفل الزفاف، ظهرت سيدة منتقبة وجهت طعنة سكين فجائية للغول في ظهره حتى ذُهل جميع الحضور، وتوجهت الأنظار إلى السيدة المنتقبة التي رفعت النقاب عن وجهها ليتبين أنها عفاف زوجة علي ضرغام، ما أثار اهتمام وتساؤل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل مات إسماعيل الغول؟. وهو ما ستجيب عنه الحلقة الـ21 من مسلسل صيد العقارب.

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب إلى جانب غادة عبد الرازق عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.