محافظة الجيزة تزيل إشغالات الطريق وترفع تجمعات القمامة بمطلع كوبري الطالبية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدوره، كلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بسرعة إزالة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب.

وكذا توجيه المحافظ لرئيس حي الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبرى الطالبية، وذلك فور تلقي شكاوى المواطنين الواردة صباحًا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

وجرى إزالة حالات الإشغالات من شارع السادات وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المتعدي بأعمال إعادة الشيء لأصله، ورفع تجمعات القمامة بمطلع ومحيط كوبري الطالبية في استجابة فورية لشكوى المواطنين.