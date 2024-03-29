محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة آثار الأمطار بالشوارع

تواصل محافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية، وذلك بعد تعرض العديد من المناطق لموجة من الأمطار مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

انتشار معدات شفط المياه في الشوارع

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي شهدتها المحافظة، وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية بكافة قطاعات المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع المعدات والفرق والأجهزة انتشرت على الفور وفقا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

تطهير خطوط الصرف الصحي

وشدد «راشد» على الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما أكد ضرورة استمرار جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي، وكذلك الاستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة آثار هطول الأمطار، لافتاً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة والتواصل الدائم مع المديريات والقطاعات الخدمية.