أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024، وذلك في اليوم 21 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وتستعرض «الوطن» في الفقرات التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024، وذلك لمساعدة المسلمين من تنظيم أوقاتهم وإعداد مائدة الإفطار.

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 31-3-2024 يختلف بضع دقائق من محافظة إلى أخرى، في محافظة أغادير يكون عند الساعة 6:57 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:02 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الأحد 31-3-2024

وفي محافظة الدار البيضاء المغربية اليوم الأحد، يكون موعد أذان المغرب الساعة 6:50 مساءً، أما بالنسبة لصلاة الفجر، فستكون في الساعة 4:49 صباحًا، وصلاة الشروق في الساعة 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:34 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:07 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:10 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم

وفي محافظة مراكش بالمغرب، موعد أذان المغرب اليوم سيكون في تمام الساعة 6:51 مساءً، أما صلاة الفجر فتكون في الساعة 4:54 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:36 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:08 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:09 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الأحد 31-3-2024

في محافظة مكناس بالمغرب، موعد الإفطار اليوم سيكون في تمام الساعة 6:42 مساءً، وتكون صلاة الفجر عند الساعة 4:41 صباحًا، وموعد الشروق سيكون في الساعة 6:10 صباحًا. أما صلاة الظهر فتكون في الساعة 12:26 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 3:59 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:02 مساءً.