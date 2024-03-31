صرحت وزارة الأوقاف السورية موعد أذان المغرب في سوريا باليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد 31-3-2024، وذلك لمساعدة المسلمين في تحضير موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» ومواقيت وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024، بهدف مساعدة المسلمين في تنظيم أوقاتهم وأداء الصلوات الخمس.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الأحد 31-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 31-3-2024، عند الساعة 6:46 مساءً.

أما بالنسبة لمواقيت الصلوات الأخرى، فتكون صلاة الفجر في الساعة 4:43 صباحًا، وصلاة الشروق في الساعة 6:18 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:36 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:10 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:18 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وفي محافظة دمشق السورية اليوم الاثنين، سيكون موعد أذان المغرب الساعة 6:55 مساءً، أمّا بالنسبة لصلاة الفجر، فتكون في الساعة 4:51 صباحًا، وصلاة الشروق في الساعة 6:23 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:42 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:12 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:17 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الأحد 31-3-2024

وفي محافظة حماة السورية اليوم الاثنين، سيكون موعد أذان المغرب الساعة 6:54 مساءً. أما بالنسبة لصلاة الفجر، فتكون في الساعة 4:46 صباحًا، وصلاة الشروق في الساعة 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:38 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:11 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:18 مساءً.