طريقة عمل الرنجة بالزيت والليمون.. شهية وسهلة التحضير

الرنجة من الوجبات الشهية التي يعشق الكثيرون تناولها في عيد الفطر المُبارك، وأيضًا شم النسيم، ويُمكن إعدادها بعديد من الطرق والوصفات، وتناولها مع الجرجير والخس والخبز الطازج، ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الرنجة بالزيت والليمون.

تحضير الرنجة بالزيت والليمون هي أحد الطرق التقليدية لتناول الرنجة التي يفضلها كثيرون، ويمكن إعداداها حسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، كالتالي:

مقادير عمل الرنجة بالزيت والليمون

كيلو رنجة مدخنة.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من عصير الليمون.

بصل أخضر.

جرجير وخس.

خطوات عمل الرنجة بالزيت والليمون

ضعي الرنجة في وعاء داخل الميكروويف لمدة 10 دقائق.

قومي بإخلاء الشوك والجلد وقطعي الرنجة إلى مربعات.

ضعي الرنجة في طبق وضيفي إليها عصير الليمون، وأيضا الزيت، والطحينة.

قدمي معها طبق البصل الأخضر والعيش الطازج، والخس والجرجير.

طريقة عمل الرنجة بالبصل والطماطم

تعد طريقة عمل الرنجة بالبصل والطماطم، ضمن وصفات عمل الرنجة بطريقة غير تقليدية في عيد الفطر، ويتم اعدادها كالتالي:

مقادير عمل الرنجة بالبصل والطماطم

ربع كيلو رنجة مخلية.

نصف كوب من البصل مقطع شرائح.

كوب من الطماطم مقطع مكعبات.

نصف كوب من الفلفل الرومي مقطع مكعبات.

3 معالق من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الرنجة بالطماطم والبصل

سخني الزيت في المقلاة على النار المتوسطة.

ضعي البصل في الزيت وقلبيه باستمرار حتى يصبح لونه أصفر.

ضيفي الطماطم والبصل والفلفل الرومي، واتركي الخليط لمدة 10 دقائق إلى أن يتسبك.

ضعي الرنجة المخلية مع خليط البصل والطماطم، وقلبي لمدة 5 دقائق.

ارفعي الرنجة من على النار واتركيها حتى تبرد ثم قدميها لأفراد أسرتك.