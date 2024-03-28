أسعار البصل اليوم في سوق العبور.. «بكم الكيلو النهاردة»

شهدت أسعار البصل اليوم في سوق العبور، استقراراً نسبياً، حيث يتوفر البصل ومختلف الخضراوات بكميات جيدة داخل الأسواق، واستقر سعر البصل اليوم ليتراوح ما بين 12 إلى 24 جنيها للكيلو.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار البصل اليوم الخضراوات المختلفة بسوق العبور، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الخضراوات اليوم، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب سوق العبور، وجاءت كالتالي:

أسعار البصل اليوم

- استقر سعر البصل اليوم ليتراوح ما بين 12 إلى 24 جنيها للكيلو.

- استقر سعر الطماطم اليوم ليتراوح ما بين 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو

- استقر سعر البطاطس اليوم ليتراوح ما بين 4 إلى 12 جنيها للكيلو.

- استقر سعر الكوسة اليوم ليتراوح ما بين 6 إلى 10 جنيه للكيلو

أسعار الجزر اليوم

- استقر سعر الفاصوليا اليوم ليتراوح ما بين 8 إلى 18 جنيها للكيلو.

- استقر سعر الجزر اليوم ليتراوح ما بين 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

- استقر سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم ليتراوح ما بين 14 إلى 17 جنيها للكيلو.