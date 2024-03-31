عرض عالمي أول للفيلم الفلسطيني «غنينا قصيدة» في مهرجان دولي بكندا

يشهد الفيلم الفلسطيني القصير «غنينا قصيدة»، للمخرجة آني سكاب، عرضه العالمي الأول بمهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية بكندا، والمقام من الخميس 25 أبريل حتى الأحد 5 مايو 2024، وهو أحد أهم المهرجانات المختصة بالأفلام الوثائقية عالميًا.

عرض «غنينا قصيدة» في مهرجان هوت دوكس

و«غنينا قصيدة» من إخراج آني سكاب، ويشاركها في التأليف والإنتاج بول لي (شركة B707 Productions Inc)، ويشارك فيه سيلينا وحنا وآني سكاب وإنتاج كندي فلسطيني أردني مشترك.

والفيلم مَبنِي على طفولة أجيال تتذكر الوطن، كما أنه رحلة المخرجة للتأمل في ألم الفقدان والهجرة القسرية والصدمة العابرة للأجيال الفلسطينية.

معلومات عن المخرجة آني سكاب

وآني سكاب مخرجة أفلام ومصورة صحافية مستقلة، تركز أفلامها على قضايا المرأة والهوية والعدالة الاجتماعية.

أول فيلم وثائقي قصير لها بعنوان فستان هولي تم عرضه لأول مرة عالميًا بمهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية وذهب إلى نحو 48 مهراجانًا وحاز على 15 جائزة دولية.