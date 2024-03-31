يحرص أهالي محافظة المنيا على معرفة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 مارس 2024 الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، لأداء الصلاة في وقتها الصحيح تقربا إلى الله بأداء الفروض والسنن والطاعات إيمانا منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأحد 31 مارس 2024 الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:22 صباحاً.

الشروق: 5:48 صباحاً.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:14 مساءً.

العشاء: 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

يبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الأحد 31 مارس الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان 14 ساعة و12 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.