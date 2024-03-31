إمام مسجد الحسين يكشف عن أول عمل مستحب في العشر الأواخر من رمضان «فيديو»

قال الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إن أول ما يفعله العبد في العشر الأواخر من شهر رمضان، هو النية في الاجتهاد والعمل الصالح، مضيفا: «يقول يا رب أنا نويت أن أجتهد في العشر الأواخر».

النية تحول العمل المباح إلى عمل صالح

وأضاف إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «النية تحول العمل المباح إلى عمل صالح، مثلا هو نوى ونائم أو يأكل أو لديه وقت فراغ أو عمل وكسب كل هذا يحول هذا إلى ثواب كامل مكمل».

وتابع: «مدار النية، لو أن الإنسان نوى عملا ولكن لم يستطع القيام به في الوقت المناسب له بسبب بعض الظروف حصل على الأجر والثواب كاملا مكملا».

تقديم محتوى متنوع على قناة الناس

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.