من 300 إلى 750 جنيها.. كيف حمت الدولة الأسر الفقيرة ببرنامج تكافل وكرامة؟

في عام 2015 أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج مُوسع للحماية الاجتماعية، شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى نحو 5.2 ملايين أسرة، وفق تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، وزادت مخصصات هذا البرنامج 3 مرات خلال عام 2023 وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023 – 2024 نحو 36 مليار جنيه.

زيادات معاش تكافل وكرامة

شهد البرنامج أكثر من زيادة متتالية، ففي شهر أبريل 2023 زاد بقيمة 25% وبعدها في شهر أكتوبر زاد بقيمة 15%، إلى أن جاءت الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15% بداية من شهر مارس 2024 بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.

بدأ معاش تكافل وكرامة بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وزاد 3 مرات خلال عام ونصف إلى أن وصل حاليا 724.5 جنيه، بما يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

الأسر الأولى بالرعاية

حقق البرنامج نجاحات مُهمة، حددتها الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفترات الأخيرة، بما يأتي في إطار تبني الدولة منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، حيث زاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%.

وفق ما روته ميرفت صابرين لـ«الوطن»: ساهم البرنامج في تعظيم جهود الدولة لتنمية الصعيد ومكافحة الفقر وتنمية رأس المال البشري، كما تم إعفاء 4.5 ملايين طالب في مختلف المراحل التعليمية من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون طالب، كما ربطت الوزارة صرف معاش تكافل وكرامة بحضور أطفال الأسر المستفيدة بحضور نسبة 80% من أيام العام الدراسي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم في مصر.

جاءت المحافظات المستفيدة من البرنامج بالترتيب كالآتي:

احتلت محافظات الصعيد المرتبة الأولى في مستفيدي برنامج تكافل وكرامة وهي كالآتي:

- تأتي محافظة سوهاج في الترتيب الأول أعلى المحافظات المُستفيدة من معاش التكافل وكرامة بإجمالي 317 ألفا و839 حالة.

- تأتي محافظة أسيوط في الترتيب الثاني بواقع 249 ألفا و997 حالة.

- تأتي محافظة البحيرة في الترتيب الثالث بواقع 209 ألفا و812 حالة.

- بعد ذلك محافظات الجيزة وبني سويف على التوالي بإجمالي 627 ألف مستفيد.

136 مليار جنيه

وأشارت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البرنامج منح مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية لجميع المصريين فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم مصدر دخل، وللأشخاص ذوى الإعاقة لضمان حياة كريمة لهم، بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 136 مليار جنيه.