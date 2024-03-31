أسامة الأزهري: كل الطرق الصوفية تنتهي إلى الحسن البصري إلا النقشبندية

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، أن كل سلاسل الطرق الصوفية تنتهي في سندها إلى الإمام الحسن البصري، إلا الطريقة النقشبندية تنتهي بالصحابي أبي بكر الصديق.

أرباب العلم يتفقون على الإمام الحسن البصري

وشدد «الأزهري»، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «الحياة»، على أن كل أرباب العلم يتفقون على الإمام الحسن البصري، مضيفًا: «وجودنا في هذا الكون لنكون في رحلة وسير إلى الله واجعل رحلتك إلى الله».

وكشف أسامة الأزهري، عن أبرز العارفين بالله ومدى اختلاف الأقاويل حولهم، منوهًا بأن من أبرز العارفين بالله الشيخ الأكبر «محيي الدين ابن عربي» وسلطان العاشقين «ابن الفارض» واختلف الناس فيهما خلافات حادة وصلت للتكفير، وأُلفت في هذا كتب بالغة الكثرة.