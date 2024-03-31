أسامة الأزهري: إجبار الناس على نمط ديني معين مخالف للشريعة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن من أبرز العارفين بالله الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي وسلطان العاشقين ابن الفارض، واختلف الناس فيهما خلافات حادة وصلت للتكفير، وأُلفت في هذا كتب بالغة الكثرة.

سلاسل الصوفية تنتهي إلى الحسن البصري

وتابع الأزهري خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن كل سلاسل الطرق الصوفية تنتهي في سندها إلى الإمام الحسن البصري، إلا الطريقة النقشبندية تنتهي بالصحابي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونجد كل أرباب العلم يتفقون على الإمام الحسن البصري.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الشريعة بحر ارتوى منه العلماء، فأثمر مدارس ومناهج متعددة سواء في الفقه أو الصوفية، لافتا أنه توجد مدارس تُنكر التصوف بشكل كلي، وتصف كل شيء بالبدع، ومن هنا تنشأ أحوال واختلافات الناس، ولكن الله مقصود الكل كما يقول أهل الله.

إجبار الناس على نمط ديني يدخل في دائرة التطرف

واستطرد أن من أراد أن يحمل لنفسه نمطا من التدين فليفعل، ولكن لا يحمل الناس عليه، ويقع كثير من الخطأ في التسلط على الخلق ويصفهم بالبدع والشرك والتكفير، وهذا يخرج إلى دائرة التطرف في فهم الشريعة، ويعتبر نموذجا للفكر الإرهابي الذي عانينا منه في العقود السابقة.

وأردف: «نقول لكل صاحب طريق وتصوف أن يجعل الأمر مبني على الجمال، حتى لا تتحول جمال الشريعة إلى إرهاق للخلق».

برنامج مملكة الدراويش

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.