أسامة الأزهري: مشايخنا الكبار وعلماؤنا أهل الله دراويش وصالحين

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن لفظ درويش اعتنى بالتفتيش عن أصله ومعانيه الإمام الكبير شيخ اللغويين محمد مرتضى الزبيدي، مضيفا: «انشغل بلفظ درويش وألف كتاب خاص في معنى الكلمة ودلالتها عند أهل اللغة» وهو مخطوط لم يُطبع بعد.

وتابع الأزهري خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الدرويش في الوجدان المصري له عدة تعريفات ومستويات، أبرزها هو من غلب عليه الشأن الأخروي وانشغل بالذِكر، وبهذا المعنى الغالب فإن كل مشايخنا الكبار وعلمائنا أهل الله، وهم كلهم درويش وصالحين ولهم عند الله قدم صدق.

وتابع أن المصريين تعارفوا على أن الدرويش، هو من أنس بالله وتقرب إليه، موضحا أن شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود وكل علمائنا دراويش وأرجو أن أكون درويشًا، ولا أرى في نفسي سوى عبد فقير.