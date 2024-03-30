أحمد عمر هاشم بمملكة «الدراويش»: كثرة العبادات تزيد القرب من الله

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حاجتنا إلى شيوخ التصوف هى حاجتنا إلى كل من يدربنا ويرشدنا بخبراتهم من تجاربهم الروحانية.

«هاشم»: زيادة العبادات والتقرب لله تجعلك قريبا منه

وأضاف «هاشم»، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنه على الإنسان أن يعلم أنه كلما استكثر من العبادات والتقرب من الله يزداد قربا من ربه سبحانه وتعالى.

التصوف ليس مجرد لجوء لشيخ طريقة

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: «التصوف ليس معناه اللجوء لشيخ الطريقة وترك الصلة بالله، ولكن إذا كان الطريق إلى الله مستقيمًا وكان الشيخ وليّا صالحًا فهو الطريق القويم».

واستطرد: «كان لي ابن عم وقع أسيرًا في يد اليهود في غزة رأى منامًا بفك الأسر بعد قراءته سورة ي 7 مرات، وقرأها وفعلًا فك الله أسره بعدها».