عيد عبد الهادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم إنجازات الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، وأولى اهتماما كبيرا لفئة الشباب وكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم ومشروعاتهم، إيمانا منه بأن الشباب الوقود المحرك للنهضة التنموية وتحقيق استقرار الوطن.

الشباب هم الوقود المحرك للنهضة التنموية

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس أصدر العديد من التوجيهات التي على أساسها حصل ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اهتمام ودعم كبير، وظهر أثره جليا في إقامة العديد من المشروعات الصغيرة الشبابية التي فتحت فرص عمل كثيرة للشباب والفتيات، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عمل على ضخ تمويلات لصالح هذه المشروعات نحو 48.3 مليار جنيه، واستفاد منها ما يقرب من 1.9 مليون مشروع صغير، وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.

اهتمام كبير من الحكومة بالمشروعات الصغيرة

وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة شهد اهتماما كبيرا من قبل الحكومة وتم تغذيته بكثير من الإجراءات والتحركات السريعة التي جعلت الجهاز يعمل سريعا على إزالة جميع العقبات وتذليل المشكلات التي كانت تقف حائلا أمام الشباب مقدمي طلبات إقامة مشروعات صغيرة؛ أبرزها إتاحة قروض وتيسيرات مالية، وكذلك تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة الذي منح كثير من الامتيازات لصاحبي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد أن الاهتمام بقطاع المشروعات المتوسطة ساهم في تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بكثير من المؤهلات والخبرات التي تجعلهم قادرين على ضخ موارد وشرايين جديدة للاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز سبل دعم الصناعة المحلية.