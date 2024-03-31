فترات طويلة من ألم الكيماوي، قضاها الفنان شريف مدكور، منذ إعلان إصابته بالسرطان، إلًا إنه ظل يظهر ببرنامجه، يٌقدم حلقاته، ويتفاعل مع جمهوره، رغم حربه مع اللعين، الذي لم يكن مٌحتواه للحديث عنه مرارًا وتكرارًا.

السبب الحقيقي لإصابة شريف مدكور بالسرطان.. ماذا حدث له؟

خلال تواجده، على مقعد الضيف، أمام الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» كشف الإعلامي شريف مدكور، عن السبب الحقيقي لإصابته بالسرطان، مؤكدًا أن الحزن والتنمر كانتا سببًا لإصابته، إذ كان يعاني من تنمر شديد، حتى إنه تعمد عدم ظهوره مع أسرته حتى لا يستمعون لكلمات التنمر ضده، وإنه كان سبب الإصابة.

وأوضح الإعلامي شريف مدكور، إنه تحدى هذا الوضع بأن يُغير في طبيعة المُتنمرين بحديثه، ويدعي الله سبحانه وتعالى، حتى إن البعض منهم كانوا يقابلوه ويطلبوا منه الاعتذار: «اللي تنمروا رجالة وستات كمان، كانوا بيوقفوني في الشارع واعتذرولي، قالوا مكانوش فاهميني، وقتها حسيت بإنجاز وانتصار».

وتابع إن من أسباب التنمر به، آرائه الدينية والسياسية: «أنا مش بخاف أخسر بسبب آرائي، وبعبر عن اللي مؤمن به».

إصابة شريف مدكور بالسرطان

وكان الإعلامي شريف مدكور، أكد أنه أثناء أداء مناسك العمرة، طلب من الله علامة تدل على أنه يسير في الطريق الصحيح، وعقب مرور شهرين ونصف أُصيب بالسرطان: «أنا رايح الشغل بابا كلمني وأبلغني إصابتي بكانسر عنيف، وقتها تذكرت كلمة يارب اديني أي علامة، ودي كانت سر قٌوتي، الناس كانت شاكة إني عندي كانسر لكن الرضا بالمقسوم سر قوتي».

كيف أعلن شريف مدكور إصابته بالسرطان منذ 5 سنوات.

يعود الأمر لـ 2019.. بعدما أعلن الإعلامي شريف مدكور، إنه محاربًا للسرطان، إذ نشر صورة له وهو مبتسمًا، وكأنه يتحدى المرض من خلال صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، مدونًا: «أنا محارب للسرطان»، إذ عانى من إصابته بورم في القولون.