مسلسل جودر الحلقة 6.. هل حاولت شهرزاد قتل شهريار؟

في اللحظة التي كان الملك شهريار الذي يؤدي دوره الفان ياسر جلال، يعاتب فيها مسرور بسبب اعتدائه على بعض رجال القصر، وقيامه بضربه إياهم ضربا مدميا، كانت وصيفة الملك تقدم الشراب له، وبمجرد أن احتسى بعضا منه وهو يحدث مسرور وقع على الأرض، وهنا انتهت الحلقة 5 من مسلسل جودر.

مسلسل جودر الحلقة 6

وبدأت الحلقة 6 من مسلسل جودر، في اللحظات التي تم إمداد الملك فيها على سريره وقيام الطبيب بعلاجه، وأخذ شهريار في الهزيان بالكلام، وهو الأمر الذي أثار فضول المشاهدين لمعرفة من الذي وضع السم في كأس الملك؛ إذ تدور الشكوك بشكل كبير حول شهرزاد (ياسمين رئيس) وذلك لأنها حاولت قتل الملك من ذي قبل وذلك عندما كانت تروي له حكاية جودر وإخوته.

شهرزاد تحاول قتل شهريار

وفي هذه الأثناء التي روت فيها الحكاية راح الملك في النوم، لتشهر شهرزاد الخنجر محاولة تصويبه ناحية قلب شهريار، ولكنها تتراجع في اللحظة الأخيرة، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حولها؛ لربما أرادت قتله بطريقة أخرى غير الطعن بالخنجر، وهي الطريقة التي ظهرت في نهاية الحلقة 5 وبداية الحلقة 6 من مسلسل جودر.