الشيخ رمضان عبد المعز يفسر آية «فيها يفرق كل أمر حكيم» وفضل ليلة القدر

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، فضل ليلة القدر مما جاء في كتاب الله عز وجل، وبالتحديد في سورة الدخان، حينما قال: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ».

فيها يفرق كل أمر حكيم

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، حديثه عن ليلة القدر، وتفسير «فيها يفرق كل أمر حكيم»، وذلك عبر برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على شاشة قناة «DMC»، إن تفسير هذه الآية أن ليلة القدر تتحقق فيها الأحلام والأماني والطموحات في ليلة القدر، التي يلتمسها المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

تفسير فيها يفرق كل أمر حكيم

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز في حديثه عن ليلة القدر: تفسير «فيها يفرق كل أمر حكيم»، أن القرآن وصف ليلة القدر، بالمنزلة العالية، أو القدر من التضييق؛ لأن الكرة الأرضية تضييق من الملائكة والتي تملأ الكرة الأرضية ومعهم جبريل عليه السلام.

واستكمل، في حلقته بعنوان «فيها يفرق كل أمر حكيم»، أن ليلة القدر أنزل فيها كتاب ذو قدر، وقدره عال، وكتاب عزيز، على نبي ذي قدر، لأمة ذات قدر، في ليلة ذات قدر، بواسطة ملك «جبريل» ذو قدر، فهي ليلة قدر.