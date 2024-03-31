«ارتدته الملكة نازلي».. المصممة هالة فودة تروي حكاية توثيق فن التللي التراثي

استضاف برنامج «باب رزق»، الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، مصممة التللي الفنانة هالة فودة، على شاشة «قناة dmc»، للحديث عن فن التللي الذي استخدم في تزيين الملابس التي ترتديها النساء في بعض العصور وظهرت به ملكات ونجمات السينما في القرن العشرين.

ووفقا للفنانة هالة فودة، فإنَّ لغة الرسومات هي التي تسيطر على فن «التللي»، وكلها تعبر عن البيئة المحيطة بالعروس ومستوحاة من الطبيعة، مثل صور للزرع والنجوم ورسومات تُسمى «التفاحة» أو المطيف وهناك «اللبلابة»، و«الموتيفات» عديدة ومتنوعة.

وتابعت: «المرأة الصعيدية استعانت في تطريزها لقطع القماش بالطبيعة المحيطة والصور، من «نجمة» و«هلال» و«شمعدان» وهي لغة تعبير وليست مجرد رسومات يتم استخدامها للتطريز فقط، بل هناك رسالة رغبت في أن تصل من خلال قطع القماش أو من خلال «شال تصنعه».

وأشارت هالة فودة، إلى أنه بالتزامن مع هذا، بدأت الطبقة العليا في مصر ترتدي ملابس مصنوعة من التللي، وهناك صور لـ الملكة «نازلي» وهي ترتدي ملابس تللي، بل وظهر في السينما الأمريكية بعد أن تخطفته «هوليوود» من زمن السينما الصامتة، لنجد بطلات ارتدين قطع مبهرة من «التللي»، وأشهر من ارتدين التللي من نجمات مصر، كانت الفنانة هند رستم وكذلك تحية كاريوكا وسامية جمال.

واختتمت حوارها: جزء من اهتمامي بـ «التللي» فيه توثيق عبر تجميع كل الصور القديمة بهدف إعادة إحياء هذا الفن التراثي وبدأت فيه منذ 4 أو 5 سنوات، كخطوة أولى والتي سبقت مرحلة التصميمات، والتللي من أجمل الأزياء التراثية المصرية.