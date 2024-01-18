إطلاق المعرض الختامي لبرنامج «الفنون التراثية» لطلائع القليوبية

أفتتح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المعرض الختامي لبرنامج «الفنون التراثية»، لطلائع القليوبية الذي تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال الإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية الذي تم تنفيذه بمراكز شباب «عزيز وبدوى ببنها وكفر عابد بطوخ»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

رافق «الصبروط»، الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية لشؤون الشباب وهاني جميل مدير إدارة تنمية النشء ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة، ورانيا مصطفى مسؤولة البرنامج ومدربي التنفيذ، ويعد البرنامج، ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية، لتنمية النشء وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

تفعيل أهداف التنمية المستدامة

أوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية أن برنامج الفنون التراثية يأتي في إطار تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030 للمساهمة في غرس المهارات الفنية المتنوعة، لكنها بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية العمل وتنمية التذوق الجمالي.

إكساب الطلائع مهارات فنية

أضاف أن البرنامج يهدف إلى إكساب الطلائع مهارات فنية بتقنيات مختلفة، وتعريف النشء بأهمية العمل، ورعاية المواهب الفنية، وتنمية التذوق الفني والجمالي لدى الطلائع.

أوضح وكيل وزارة الشباب أن البرنامج تضمن تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية، تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية وإقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية، لزيادة الوعي لدى النشء ولتصميم جدارية من خامات مُتنوعة، للمرحلة السنية من 13 إلى 17 سنة، وهو ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التي تهدف إلى تنمية الوعى الفني والإبداعي لدى الطلائع، إضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية في أعمال النسيج والخيامية والرسم على الخشب، إذ جرى تنفيذ المعرض الختامي بمركز شباب عزيز وبدوي ببنها.