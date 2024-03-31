شريف خيرالله لـ«كلم ربنا»: مشاركتي في «الاختيار 3» بداية الانفراجة

أكد الفنان شريف خيرالله، أن مر بضائقة مالية ولكن جاء رد وانفراجة سريعة من الله، موضحًا أنه تلقى مكالمة للمشاركة في مسلسل ودور كبير جدًا، وكان في مسلسل «الاختيار 3» وكانت الانفراجة في أزمته المالية.

وشدد «خيرالله»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على أنه كان دور جيد وهو صاحب مزار ويتعطل في العمل نتيجة، وشارك في 25 حلقة من المسلسل ودور مهم جدًا.

دوري في «الاختيار 3» من أهم الأدوار

وأوضح أن هذا الدور كان من أهم الأدوار في المسلسل الذي كان يمثل المواطن المصري البسيط، مضيفا: «كان الدور جميل جدًا، وده كان رد جميل من ربنا لتخطي الأزمة والضائقة المالية التي مر بها»، مؤكدًا أنه بعد تخطي الأزمة شعر أن الله بجانبه ويسمعه.