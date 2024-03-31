انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 31-3-2024 خلال منتصف التعاملات المسائية، انخفاضا جديدا، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3509 جنيهات بعدما سجل منذ قليل 3526 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة دون ضريبة أو مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3070 بعدما سجل 3085 جنيها للشراء منذ قليل، وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

وتنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات المسائية وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة 2631 بدون مصنعية بعدما سجل منذ قليل مبلغ الـ 2644 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية 2047 بعدما سجل نحو 2080 جنيها صباحا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30- 3- 2024، في بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، نحو 24 ألفا و560 جنيه، بعدما سجل 24 ألفًا و680 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب عالميًا حالة من الاستقرار، وسجّلت الأونصة الذهبية نحو 2234 دولارا.