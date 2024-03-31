تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأحد 31-3-2024 في محال الصاغة للمرة الأولى خلال بداية التعاملات اليوم بشكل طفيف، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3085 جنيها مقارنة بـ3090 جنيها عقب تراجعه، وذلك عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3526 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2644 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2644 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و680 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية خلال نهاية تداولات الاسبوع الماضي، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 2,254.80 دولار للأونصة، حيث ارتفع بنسبة 1.90%.

وجاء الارتفاع نتيجة صعود عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، حيث ارتفع بنسبة 0.20% للمتاجرة به على 104.27.