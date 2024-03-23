مطابخ الخير.. أجواء احتفالية بمبادرات الإطعام «30 يوم هنا وسعادة»

الود والألفة من الخيوط التى تربط القلوب في شهر رمضان، تلك الحالة المصرية الخالصة الضاربة بجذورها في عمق المصريين، ولكنها تحتاج لأوقات بعينها لتظهر وتتجلى، وخير الأحداث هو قدوم شهر رمضان الذي يتسارع فيه الكثيرون للمنافسة في الحب والرزق ويلتفون حول «مطابخ الخير».

إسعاد صائم.. مبادرات الخير ببنها

«مش هيسيبوا حد محتاج» شعار رفعته مبادرات مطابخ الخير بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، التي أطلقت عدداً من مبادرات الخير، ومنها مطابخ إطعام الأيتام والأرامل بالجمعية الشرعية ببنها، ومبادرة سيدات كفر الجزار تحت شعار «إسعاد صائم».

يؤكد الحاج علي جمال أن مطبخ الخير بالجمعية الشرعية ببنها قائم منذ عشرات السنوات ومستمر لتقديم ما يقرب من 500 وجبة يوميًا طوال شهر رمضان للمحتاجين والأسر المعيلة والأرامل والأيتام، مشيراً إلى أن المبادرة تقوم على مساهمات أهل الخير، وإعداد الطعام من خلال المتطوعات، مع توصيل الوجبات إلى المستحقين في منازلهم.

وفي قرية كفر الجزار مركز بنها، أطلقت مجموعة من السيدات مبادرة تحت شعار «إفطار وسحور صائم»، قالت عنها مهدية الشوريجي، منسق المبادرة، إن السيدات يشاركن فيها تطوُّعًا لتجهيز الوجبات يومياً.

تكية الخير في المنوفية

وعن «تكية الخير» بمحافظة المنوفية يقول مهاب حجازي: «بدأنا التكية بتوزيع مائة وجبة شهريًا والآن بنوزع 1000 وجبة يومياً»، تلك الفكرة التي كانت وليدة جلسة مع أصدقائه منذ 4 سنوات.

«اخترنا مكان التكية أمام مجمع المستشفيات لإطعام المرضى والمرافقين لهم بدون مقابل»، هكذا يقول المهندس خالد، أحد المشاركين في المشروع، بعدما قرروا افتتاح المكان بمدينة شبين الكوم بجانب المستشفيات ومعهد الكبد، إذ يحرصون على جلب شيفات متخصصين في طهي الطعام، ولا تخلو الوجبات يومياً من البروتين، وتكون عبارة عن 5 أصناف بمعدل كل يوم صنف، وهي كالتالي: «ربع فرخة وأرز وخضار - مكرونة وكفتة - بشاميل وجلاش - أرز بسمتي وشيش طاووق - حواوشي»، مع مراعاة وضع كمية مشبعة، فضلاً عن إضافة الفاكهة الطازجة والحلويات.