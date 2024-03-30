دعاء ليالي العشر الأواخر من رمضان.. ردده الآن

يحرص الكثيرون على ترديد دعاء ليالي العشر الأواخر من رمضان، والتي تبدأ من مغرب اليوم السبت 20 من رمضان وحتى فجر 21، والتي تأتي في نهاية الشهر المبارك وتوجد فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر.

دعاء ليالي العشر الأواخر من رمضان

وحول دعاء ليالي العشر الأواخر من رمضان، فإنه لا يوجد دعاء ثابت في تلك الأيام، بحسب الإفتاء ولكن يمكن الدعاء بعدد من الصيغ حيث يناجي العبد ربه ويطلب منه ما يريد:

اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ ويوم العرض عليك، اللهم أحسِن وُقوفَنا بين يديك ولا تُخزِنا يوم العرضِ عليك.

اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَدًا.

اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين.

ربِّ إنّها العشر الأواخر، وفيها لا تُرَدّ الدعوات، ربِّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحَقِّق أمانينا، وأَعتِقْنا من النار.

ربِّ إنّها آخر أيّام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تُعتَق رقابهم من النار، وبلِّغنا ليلةَ القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يا رب.

اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعدائنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

اللهمّ اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ.

اللهمّ اغفر لنا في أيّام العِتق من النار ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلَنّا، وما ‏أنت أعلم به منّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا ربِّ تقبَّل منّا، وعلى طاعتك أَعِنّا، وأَكرِمنا ولا تُهِنّا.

اللهمّ افتح لنا في هذه الليالي أبواب فضلك، وأنزل علينا فيها بركاتك، ووفّقنا فيه إلى مُوجِبات مرضاتك، وأسكنّا فيها بحبوحات جنّاتك، يا مُجيب دعوة المُضطَّرين.

اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعواما عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ.

اللهمّ لا تُخرجنا من شهرِك هذا إلّا وقد أصلحت أحوالنا، ووفّقتنا، وغيَّرت أقدارنا إلى أجملها، وحقَّقت لنا ما نتمنّاه، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ لا تُخرجنا من هذه الأيّام المباركة إلّا وقد غفرت لنا خطيئاتنا، وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منّا، اللهمّ اغفر لنا جدّنا وهزلنا، وكلّ ذلك عندنا.

أدعية ليلة القدر

يمكن للمسلم أن يدعو في ليلة القدر بالدعاء المأثور الذي علّمه النبيّ صّلى الله عليه وسلّم للسيّدة عائشة رضي الله عنها؛ وهو: اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي، كما أنّه يمكن أن يدعو بما يشاء من أدعية صالحة، ومنها:

اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي.

اللهمّ إن كانت هذه ليلة القدر؛ فاقسِم لنا فيها خيرَ ما قَسَمت، واختِم لنا في قضائك خير ما خَتَمت، واختِم لنا بالسعادة فيمَن خَتَمت، اللهمّ اجعل أسماءنا فيها من السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهمّ لا تصرفنا من هذه الليلة إلّا بذنبٍ مغفور، وسَعيٍ مَشكور، وعملٍ مُتقَبّلٍ مبرور، وتجارةً لن تبور، وشفاءٍ لِما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهمّ ارزقنا فضل قيام ليلة القدر، وبَدّل أحوالنا فيها من العُسر إلى اليُسر، واقبلْ أعذارنا، وحُطّ عنّا الذنوب والأوزار، يا رؤوفاً بعباده الصالحين، إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم، ورزق، وأجر، وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظّ والنصيب.

اللهمّ يا مَن أنزلت القرآن الكريم في ليلة القَدر، أَكرمْنا في هذه الليالي المباركة، والطُف بنا، وأَجِرنا من النار.

اللهمّ يا الله، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا.

اللهمّ إنّا نسألك بفضل ليلة القدر، وأسرار ليلة القدر، وأنوارها، وبركاتها أن تتقبّل دعواتنا، وأن تقضي حاجاتنا.

اللهمّ إنّا نسألك في هذا المَقام المُبارك، وفي هذه الليلة المباركة، أن تكتبنا من عُتقائك من النار، اللهمّ أَعتِق رقابَنا ورقابَ آبائنا، وأمّهاتنا، وسائر قرابتنا من النار، يا عزيز يا غفّار.

يا ربِّ في هذه الليلة ارزقنا العمل الصالح الذي يُقرِّبنا من رحمتك، واللسان الذاكر الشاكر لنِعَمك، اللهمّ ثَبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا، وفي الآخرة، اللهمّ ارحمنا برحمتك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين.