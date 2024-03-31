بعد إعلان خضوعه لعملية جراحية.. هل يتهرب «نتنياهو» من مسؤولياته الحكومية؟

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أزمة حقيقة بسبب العدوان القائم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وعدم قدرته على تحقيق مطالب شعبه من الإفراج عن المحتجزين في غزة، أو الوصول لحل لوقف قتل المدنيين حتى الآن، فضلا عن قرارته بشأن تجنيد الحريديم، الذي أشعل الغضب في البلاد، ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن مكتبه الرسمي خضوعه لعملية جراحية مساء اليوم الأحد بشكل مفاجئ، فهل يتهرب «نتنياهو» من مسؤولياته الوزارية عن طريقها؟

«نتنياهو» يخضع لعملية جراحية مفاجئة

في صباح يوم الأحد، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن «نتنياهو» يشعر بحالة جيدة ويتبع جدول أعماله المخطط له، والذي يتضمن لقاء مع عائلات جنديات جيش الدفاع الإسرائيلي المحتجزات في غزة، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الوزراء الحريي، وفقا لموقع «ذا تايمز أوف إسرائيل».

ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن «نتنياهو» يحاول التهرب من مسؤولياته الحكومية، أو الاعتراف بفشله في إيجاد حل بالمنطقة، متخذا من مرضه وسيلة لكسب تعاطف أهالي المحتجزين، إذ أعلن البيان الصادر عن مكتبه، أنه سيخضع لعملية جراحية مساء يوم الأحد، بمستشفى هداسا بالقدس، بسبب إصابته بالفتق الذي اكتشفه أطباؤه فجأة خلال فحص طبي دوري أجراه مؤخرا، فضلا عن أنه سيخضع بشكل كامل للتخدير، مما يعني تغيبه عن زمام الأمور لفترة حتى يستعيد صحته، بحسب ما ذكرته وكالة «روينرز».

من سيتولى شؤون الوزارة خلال خضوع «نتنياهو» للعملية الجراحية؟

وأكد بيان حكومة دولة الاحتلال، أن خلال الفترة التي سيجري فيها «نتنياهو» عمليته الجراحية، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين منصب رئيس الوزراء بالوكالة.

كما لم تكن تلك العملية الجراحية الأولى التي يجريها رئيس وزراء دولة الاحتلال، البالغ من العمر 74 عاما، وإنما خضع العام الماضي، لعملية لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب.

حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وبالرغم من قرار مجلس الأمن القومي الأخير، بوقف دولة الاحتلال إطلاق النار، إلا أن أهالي غزة ما زالوا يواجهون العديد من الانتهاكات غير الإنسانية، وسط القصف المتواصل على مختلف المناطق بغزة، بالإضافة إلى رفض الاحتلال تمرير المساعدات إلى الداخل، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة معدلات المجاعة وانتشار الأمراض بين سكان القطاع.