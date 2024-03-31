مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يساعد الصليبين في مواجهة بلاده

يخبر برزك أميد (سامي الشيخ) حسن الصباح (كريم عبد العزيز) بوصول هجمات الصليبين الشرسة إلى حدود بلاد الشام، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، ولكن يخبره الصباح أن الصليبين أعداء ظاهرين فقط، ولكن هناك أولويات أمامه وهي هدم الخلافة العباسة، «السلجوقين والعباسين هما الأخطر ويوم ما يتم التمكين ويظهر آمر الله وآمر سيدنا ساعتها مش هيكون في صليبين ولا غيرهم لأننا هنقدر نقضي على أي عدو في أي لحظة».

يرى برزك أميد أن وقوفهم ضد الخلافة العباسية في الوقت الذي يشن الصليبين هجومهم، سيجعل العامة يتهموهم أنهم ضد الدين وبأنهم يحاربوا الخلافة العباسية ويتركوا اعتداء الصليبين على بلادهم، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، حيث يرى الصباح أن لا فرق بين الصليبين وبين حكام أصفهان وبغداد.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يساعد الصليبين مقابل المال

ويخبر برزك أميد الصباح أن الفرنسين طالبوا أن يمروا بوحدات من جيوشهم بجانب قلعة آلموت في أمان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، ويخبره الصباح أن لا مانع من مرورهم بشرط أن يدفعوا الجزية ذهب، وفي حال تأخرهم عن دفع الجزية سيقوم أحد الفدائيين بقتل واحد من قادة الجيش وفي ذلك الوقت لن يتأخروا مرة ثانية عن الدفع.