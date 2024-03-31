عمل احترافي.. الصحف الإيرانية تشيد بمسلسل الحشاشين

سلّطت الصحف الإيرانية الضوء على مسلسل «الحشاشين»، وأقرت جميع الآراء والتقارير المنشورة في المواقع الإعلامية الإيرانية باحترافية العمل الفني، مشيدة بالعمل الفني الذي يتناول تاريخ الحشاشين.

وبدأت المواقع المحلية الناطقة بالفارسية في التحدث عن حسن الصباح والفرقة الإسماعيلية النزارية، مقارنة بين الأحداث التاريخية التي يروونها وما يُظهره المسلسل.

الدول الإسلامية تهتم بمتابعة مسلسل الحشاشين

ونشر أحد المواقع الإيرانية المعروفة تقريرًا، أمس، تحت عنوان «إلى أي مدى يُعد مسلسل الحشاشين واقعياً؟»، لمعرفة حقيقة تاريخ حسن الصباح، مؤكدًا أنّ المسلسل يستحوذ على اهتمام بالغ في الدول الإسلامية.

أما موقع «توانديش» الإيراني، فقد نشر في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، أوضح أنّ المسلسل يستحوذ على اهتمام بالغ بشدة من جانب الإيرانيين، حيث إن قصة هذا المسلسل تأتي من عمق التاريخ الإيراني وتتطرق لحياة حسن الصباح.