محافظ مطروح يكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية كبرى بمكتبة مصر (صور)

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أوائل حفظة القرٱن ولجنة الاختبار في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها أمانة حزب الشعب الجمهوري بالتعاون مع منطقة مطروح الأزهرية مع إهدائهم شهادات التقدير ومبالغ مالية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ويونس إدريس أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمطروح، وأحمد جمعة بدر أمين التنظيم بالحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح وحفظة القرآن الكريم المكرمين وأسرهم، بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.

مسابقة القرآن الكريم

وشهدت احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، اليوم، تلاوة آيات من الذكر الحكيم لأول الفائزين في المسابقة يعقبها إنشاد ديني، بينما هنأ محافظ مطروح في كلمته أبناء مطروح المُكرمين في مسابقة حفظ القرآن الكريم مع التأكيد على فضل حفظ القرآن وأهمية الاجتهاد في حفظه، مٌوجها الشكر والتقدير لكل من علم وحفظ واجتهد في حفظ كتاب الله.

الالتزام بتعاليم القرآن

وأكد محافظ مطروح أهمية الالتزام بتعاليم القرآن الكريم في عصرنا الحاضر لنتدبره ونصلح به أنفسنا ومجتمعاتنا، بل ومواجهة كل التحديات والصعاب لما فيها من حكمة وتدبر لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، موجها الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الاحتفالية ودورها في تنمية وتحفيز مزيد من قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق، ليكونوا مثلاً يحتذى به في الأخلاق والالتزام بالقيم والسلوك الحميد.

السلوك والأخلاق

ونبه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن وتطبيقها في سلوكنا وأخلاقنا وليس مجرد الحفظ فقط، كما وجه أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري الشكر لمحافظ مطروح لحرصه على حضور الاحتفالية وجميع المرافقين تأكيداً على تحفيز وتشجيع الأطفال والشباب حفظة القرآن كما كرم الحزب كلا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء اشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على جهودهم ودعمهم للمسابقة وتشجيع أبناء المحافظة.