وكيل «الصحفيين» خلال الذكرى الـ83 لتأسيسها: فلسطين قضية الشعب المصري كله

قال جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إننا نحتفل اليوم بمرور 83 عاما على إنشاء النقابة، بالتزامن مع يوم الأرض وهو يوم عظيم.

وقررت النقابة الاحتفال به ضمن إطار المساعدات التي تقوم بها للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وبالسلامين الوطنيين لمصر وفلسطين.

المؤتمر التضامني مع الشعب الفلسطيني

أضاف «عبد الرحيم» خلال كلمته بالمؤتمر التضامني مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض، من المقرر أن يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين، مضيفا أن القضية الفلسطينية قضية الشعب المصري بأكمله، وليس قضية النقابة فقط.

نقابة الصحفيين

كانت نقابة الصحفيين عقدت إفطارها السنوي في الذكرى 83 لتأسيسها، بحضور أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية، وتأتى الاحتفالية بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور نحو 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، عدد من الصحفيين الفلسطينيين، بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.