مروان موسى لـ«ع المسرح»: الشعور بالحب كان أكبر قبل ظهور التكنولوجيا

أكد مغني الراب الشهير مروان موسى، أنه في فترة عدم وجود التكنولوجيا كان هناك تأمل وإحساس أكبر والشعور بالحب وهو السبب في الكتابة الجيدة ووجود أيضًا الكثير من الأغاني الخاصة بالحب، قائلًا: «الشخص كان ممعهوش موبايل فبيفكر عشان كده في أغاني حب».

الجمهور مستمع جيد لأغاني الراب

وأشار موسى، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة «الحياة»، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الجمهور مستمع لأغاني الراب، موضحًا أنه في حالة عدم تفضيل الجمهور لنوع الراب لن يكون هناك استماع لهذه الأغاني، مضيفًا: «دلوقتي الواقع أسود.. الناس مش عايزة أغاني حب».

وتابع: «كان في اعتقادي أن DNA بتاع مصر مش متقبل الراب اللي بنعمله.. مش متخيل اللي حصل وأن يكون ليا إعلان على الدائري»، منوهًا بأنه بفضل الجمهور أصبح الأمر مغايرا والنجاح كبيرا.