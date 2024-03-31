مروان موسى لـ«ع المسرح»: «بحب أغاني ويجز ومعرفهوش على المستوى الشخصي»

أكد مغني الراب الشهير مروان موسى، أنه لم يشعر بالضيق من تصريحات المطرب حميد الشاعري بأن «ويجز» هو الأفضل بين مطربي الراب، مشددًا على أنه ليس له علاقة بـ«ويجز» على المستوى الشخصي.

وأوضح موسى، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة «الحياة» أنه يحب ومستمع لعدد من الأغاني الذي يقدمها ويجز، منوهًا بأنه بيحب «بالسلامة» لويجز، وعدد من الأغاني الأخرى التي تكون راب صعب ومميز.

وتابع: «بحبله الحاجات اللي بيراب فيها أكتر من الغناء.. معنديش أن المنافسة تكون سبب أني مسمع لأي مغني منافس له»، منوهًا بأن ينتج أغاني لنفسه وأيضًا لعدد من مطربي الراب، وأنه أنتج الكثير من الأعمال لعفروتو.