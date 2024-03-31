بصورة للفنان محمد هنيدي، على سرير داخل إحدى العيادات، وضع الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول الحالة الصحية للفنان محمد هنيدي، مؤكدا أنه عانى من شرايين القلب.

محمد هنيدي يكشف عن حالته الصحية

وخرج الفنان محمد هنيدي، في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يكشف عن حالته الصحية، مؤكدًا أنه قام بعمل قسطرة بالفعل، لكن الأمر كان في بداية شهر رمضان وليس اليوم، وأنه حاليًا بصحة جيدة ومتواجد بمنزله.

قائلًا: «حبيت اطمنكم أنا في بيتي وزي الفل، والصورة كانت أول رمضان، عملت قسطرة بسيطة وكله زي الفل».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد هنيدي.. ماذا حدث داخل عيادات القلب؟

وكان الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، نشر صورة تجمعه بـ محمد هنيدي، داخل إحدى المستشفيات، قائلا: «في ليلة من رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين».

وأضاف: «اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة».